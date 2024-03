Telefonata Biden-Netanyahu su Rafah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 19.15 Il presidenteha parlato con il primo ministro israelianoper discutere gli ultimi sviluppi in Israele e Gaza, compresa la situazione ae gli sforzi per aumentare l'assistenza umanitaria a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca. Si tratta del primo o contatto fra i due da oltre un mese. "Israele raggiungerà i suoi obiettivi:l'eliminazione di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e la promessa che Gaza non sarà più una minaccia-ha ribadito-fornendo al contempo gli aiuti umanitari necessari"