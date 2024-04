Comuni venduti a un c | Crozza mai visto così | riso amaro sul Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) Mauriziosi fa serio quando si parla dello scandalo dei voti comprati in Puglia. L'inchiesta ha travolto politicamente il Pd e sepolto forse definitivamente il campo largo con il M5s. Dalle carte dell'inchiesta che ha portato a diverse misure cautelari e alle dimissioni dell'assessora Pd Anita Maurodinoia, colpisce un dato su tutti: il prezzo di un voto, 50 euro. Nel corso della puntata di sabato 6 aprile di Fratelli diil comico ligure spara a zero sul partito di Elly Schlein: "Il pd dovrebbe occuparsi del caro affitti non deia un ca**o". Tanto che sulle candidature demammette che "forse ha ragione De Luca...".affronta anche il tema dell'uscita di Michele Emiliano, governatore dem della Puglia, con il famoso racconto della visita ...