MotoGP | Davide Tardozzi spiega il warm-up di Bagnaia | “Abbiamo lavorato con le gomme di ieri per capire”

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo una Sprint Race quanto mai complicata, chiusa all’ottavo posto, Francesco “Pecco”non ha brillato nemmeno nel-up del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2024 che si è appena concluso. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, Maverick Vinales ha chiuso al comando precedendo Marc Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Jorge Martin (Ducati Pramac), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Gas Gas Tech3). Per trovare il due-volte campione del mondo bisogna scendere fino alla 15a posizione con un distacco di 1.158 dalla vetta. Cosa sta succedendo al portacolori del team Ducati Factory? Lo hato, numero uno della squadra di Borgo Panigale. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, ...

