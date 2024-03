Puccini l’inquieto Una vita di gloria e di tormenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Martina “Tessere la mia storia? Non saprei come cominciare! La mia infanzia è l’infanzia di tutti Ti dico solo che ero refrattario alla musica, e fu a 17 anni che udendo l’Aida a Pisa mi sentii aprire lo sportello musicale Andai a Milano e mi presentai al corso di contrappunto facendo vedere i contrappunti e la messa tutti (scritti) a Lucca sotto l’Angeloni e ottenni il lasci (...) Bazzini e Ponchielli furono i miei maestri Però da Ponchielli poco o nulla conclusi perché le lezioni che portavo erano le vecchie che servirono per Bazzini Una fuga mi serviva 3 o 4 volte spostandola di Tono così facevano tutti Era tanto distratto il buon Ponchielli! Finalmente mi feci fuori con un capriccio sinfonico che ottenne un gran successo (...) Dopo vennero le Villi che finii perché la mia povera mamma colle preghiere e col continuo starmi addosso me le fece terminare (...) dopo ...