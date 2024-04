Suite per George Clooney - sale la febbre A metà maggio via al ciak del film

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Arezzo, 28 aprile 2024 – Aspettando. O forse sognandolo, per quelli che ancora frenano, dosando l’entusiasmo con la prudenza e pure per quelli che già non credono ai loro occhi. Gli uni e gli altri graviteranno aintorno al teatro Petrarca, e lì misureranno chi ha ragione. Intanto la macchina delcontinua: è unprodotto da Netflix ma tutti, per ora, restano sottocoperta. Alcuni alberghi ci confermano di essere stati contattati da una major americana proprio in quei giorni dima nessuno ci mette la faccia e il motivo è semplice. Primo perchè si tratta di contatti, intorno ai quali il riserbo è assoluto. E secondo perchè una delle regole del gioco è quella riservatezza da mettere nero su bianco, vincolando l’accordo al ...