George Clooney e Amal Clooney si sono innamorati della vita i Provenza Il loro buen ritiro nel Sud della Francia è il Domaine du Canadel Dove producono vino Con i consigli del vicino di casa Brad Pitt

George Clooney sarà il regista di The Department , serie prodotta per Showtime, e il protagonista potrebbe essere Michael Fassbender . Showtime ha ordinato la produzione della serie The Department , ... (movieplayer)

Unire l’utile al dilettevole. Una sorta di Nirvana per chi vive vite concitate e sempre a mille. Se poi si riesce a fare con degli Amici , ancora meglio. per questo dobbiamo prendere esempio da Brad ... (amica)

George Clooney e Amal si trasferiscono in Francia: la loro nuova vita è in Provenza: Nel mese di settembre scorso, alcuni rumors parlavano di un possibile trasferimento di Amal e George Clooney insieme alla loro famiglia. L'abitazione scelta per loro non sembrava essere la casa sul ...r101

George Clooney, le rare foto con Amal e i figli: "Si sono trasferiti in una grande tenuta con 35 dipendenti": La famiglia è stata fotografata in Provenza dove ha iniziato una nuova vita all'insegna di una eccezionale normalità ...today

La vita provenzale di George Clooney e Amal con i consigli vinicoli del vicino di casa… Brad Pitt: Ve l’avevamo raccontato che Brad Pitt e George Clooney sono molto amici. Che si divertono come matti a girare film insieme da più di 20 anni. Ma ora c’è anche qualcosa d’altro che li accomuna. Il vino ...amica