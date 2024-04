Come cambia l’imposta di successione con il nuovo decreto e chi ci guadagna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 aprile 2024) Unlegislativo del governo Meloni discusso oggi in Cdmle regole sull'imposta di. Ci sono procedure più rapide - da un precompilato per la dichiarazione, all'autoliquidazione per il pagamento - ma anche esenzioni per chi lascia in eredità un'azienda o una società.