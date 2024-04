Luino | l’ex sindaco Pellicini non vuole che il Teatro Sociale porti il nome anche di Franca Rame

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Intitolazione dela Dario Fo e, c’è chi dice No. Dopo l’annuncio dell’Amministrazione comunale, neo proprietaria del, della scelta di voler dedicare la sala alla coppia di attori, il deputato di Fratelli d’Italia Andreamanifesta il suo dissenso. "Mi compiaccio nell’apprendere che il Comune addiverrà all’acquisizione del, completando un percorso iniziato nel mio secondo mandato dall’Assessore Dario Sgarbi – afferma il parlamentare,consigliere comunale per il partito di Meloni, nonché exdi– Non sono però d’accordo sulla proposta di intitolazione. Il nostro, voluto a fine ‘800 dalla ...