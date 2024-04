Gatta spedita per sbaglio in un pacco di Amazon dallo Utah alla California | ritrovata dopo sei giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Un vicenda che ha dell’incredibile. Carrie Stevens Clark, una donna che vive nelloin America, ha catalizzato l’attenzione dei social neiscorsi per i suoi appelli disperati. Su Facebook Carrie ha raccontato di aver perso le tracce dell’adorabileGalena. “L’abbiamo cercata per una settimana ovunque – ha raccontato la donna a Fox – e non la trovavamo. Quella sparizione per noi non aveva senso. Ero devastata perché Galena è un supporto emotivo enorme e importante. La mia famiglia sa che ‘è la mia gattina’. Mi ha aiutato a superare momenti davvero difficili della vita, non potrei immaginare di vivere senza di lei”. Poi la svolta. Una settimana, Carrie ha ricevuto una chiamata da un veterinario che la informava che il microchip di Galena era stato rintracciato a mille chilometri di distanza vicino ...