Notte da incubo per un 60enne | ragazza entra in casa sua | lo picchia e lo sequestra per ore

(Di sabato 6 aprile 2024) Rimini, 6 aprile 2024 -indel vicino, loe loper ore, poi - afonda - lo costringe a prelevare 600 euro da un bancomat e se li intasca. La donna è stata poi arrestata dalla polizia. Si tratta di un'italiana di 24 anni, indagata per i reati di sequestro di persona, rapina aggravata, violazione di domicilio e violenza privata. I fatti risalgono allatra il 30 gennaio e il 1 febbraio. L'indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Rimini, è iniziata poche ore dopo il primo intervento delle volanti della Questura, adell’uomo, vicino all'ospedale di Rimini. Il racconto dell'aggressione Sul posto, i poliziotti avevano trovato l'uomo dolorante, tumefatto e in stato confusionale. In un ...

Lundberg 4,5 (in 19’ 1/3 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 2 assist). Se fa canestro il suo egoismo ha un senso, altrimenti si trasforma in un vantaggio per la difesa avversaria. ... (sport.quotidiano)

Montecatini Terme (Pistoia), gita da incubo per tre scolaresche - “La notizia di quanto accaduto questa Notte a tre scolaresche presenti a Montecatini Terme colpisce tutti noi, soprattutto perché riguarda un settore vitale per l’economia cittadina e non solo. Non ...tuttoperlei

Gita da incubo per tre scolaresche: 52 ricoverati per disturbi gastrointestinali - Le prime chiamate per i soccorsi al 118 sono giunte intorno alle 2 di Notte di venerdì, 5 aprile. I primi a essere soccorsi sono stati alcuni ragazzi delle due scolaresche italiane, una professoressa ...ilcorrieredellacitta

Spaccata con auto rubata contro la vetrina: fermati in tre, erano all'aeroporto pronti per fuggire - In quell'occasione i fermati, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, avevano prima rubato, la stessa Notte del furto, una Fiat 500 rossa a Scandicci e poi, usandola come 'ariete', ...firenzetoday