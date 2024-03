Elisa Calessi | la sinistra Ue ossessionata dai fascisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Il pericolo fascista è alle porte. Vedi l'Italia. Bisogna unirsi per evitare che invada l'Europa distruggendo decenni di conquiste sociali e civili. Questo, declinato in vari modi, è stato il fil rouge del congresso del Pse, non a caso convocato in Italia, a Roma, alla Nuvola dell'Eur, nel Paese dove “la destra” è al governo. Addirittura il presidente del Pse ha citato via dei Fori Imperiali, creata da Mussolini, «distruggendo case popolari». Ma al di là della propaganda, con la scelta di un argomento capace di mobilitare il proprio elettorato, c'è anche una ricaduta tattica-strategica: mettere in guardia il Ppe (e i liberali) dall'ipotesi di alleanze con i conservatori o, peggio, con la destra estrema. Dalla Nuvola il messaggio arriva forte e chiaro: se il Ppe si allea con loro, il Pse non ci starà. La lettura maliziosa, però, può anche essere che il Pse teme questo scenario, magari ...