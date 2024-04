Si è spento a 90 anni Giuliano Pennini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Si èa 90, a lungo volontario nella squadra di Protezione civile. Nella frazione di Soliera Apuana, dove viveva, lo ricordano come una persona affabile e stimata. " E’ stato iscritto nella nostra squadra – ricorda Maurizio Pietrini, presidente del gruppo di Protezione Civile – per lunghi. Purtroppo,è un altro amico che se ne va per sempre".(nella foto) lascia la sorella, i cognati, i nipoti. Il funerale si è svolto ieri nella chiesa di Soliera. Ai familiari le condoglianze della nostra redazione. R.O.