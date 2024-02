Si è spento a Marinella il sorriso di Patrizia Giannotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 11 febbraio 2024 - La frazione sarzanese diè in lutto per la scomparsa diche si è spenta all’età di 70 anni. La donna era molto conosciuta e lascia il marito Giancarlo Caleo, storico dipendente della Fattoria Monte dei Paschi, e i figli Giacomo e Francesco, il nipote Massimo Caleo, ex senatore della Repubblica e insegnante della scuola superiore “Parentucelli Arzelà” oltre a tanti familiari e amici. Nel momento del dolore sono state numerose testimonianze di cordoglio arrivate alle conosciutissime famiglie Caleo eche hanno annunciato i funerali per martedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale didi Sarzana. A Santo Stefano Magra è deceduto Alessandro Rozzia per tutti “Sandro” storico titolare della gelateria Rozzia in piazza ...