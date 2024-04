Serie A | Incredibile - ma vero | Simone Inzaghi non ha nessuno che lo ami

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Torino, che è in programma oggi a partire dalle ore 12:30 a Milano. Partita valida per la 34ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Scopriamo le ultime novità sui piani tecnico-tattici di ...

Scudetto messo al sicuro aritmeticamente ma le probabili formazioni di Inter-Torino in Serie A sembrano non tenerne conto. Inzaghi è costretto ad almeno una modifica, forse due. E potrebbe spingersi fino a metà formazione iniziale ma solo se necessario per lo stato di forma APPIANO GENTILE (CO) – ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

La soluzione d’impatto visiva, il tatuaggio, l’hanno scelta in due: Stefano Pioli e Luciano Spalletti, campioni d’Italia con Milan (2021-22) e Napoli (2022-23). Per Simone Inzaghi, vincitore dello Scudetto della seconda stella dell’Inter, invece niente tricolori sulla pelle: “I tatuaggi non mi ...

