Volley - playoff Superlega 2023 24 | Ishikawa trascina Milan - 3-1 a Trento che vale il terzo posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) L’Allianzo supera 3-1 (25-21 18-25 25-20 25-21) l’Itas Trentino in gara4 della finale per ildeiScudetto della/2024 dimaschile. Prova di forza della formazione lombarda, che chiude così 3-1 la serie e centra una storica qualificazione in Champions League, la prima nella storia del club. Vero mattatore della serata il giapponese Yuki, Mvp dell’incontro, che hato la squadra di coach Piazza con 28 punti. Pergara opaca, e ora i ragazzi di Soli dovranno ricaricare le pile in vista della finale di Champions di domenica prossima 5 maggio contro lo Jastrzebski Wegiel./2024: TUTTI ...