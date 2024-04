Se n' è andato troppo presto - avevo 24 anni | Berlingue - standing ovation di FdI

[caption id="attachment_351305" align="alignleft" width="300"] Joe Biden[/caption] Il presidente Joe Biden è in vantaggio di poco sull'ex presidente Donald Trump, anche se la stragrande maggioranza degli elettori è preoccupata per la sua età. È quanto emerge da un sondaggio della Quinnipiac ...

“Ciao amico mio, o come ti chiamavo io “shazzy”, non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo”. Walter Zenga, storico portiere e capitano dell’Inter, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto salutare il suo ex compagno di squadra e di vittorie Andy Brehme, scomparso oggi ...

Negli Usa nel 2024 si vota per le presidenziali. I sondaggi non sono di buon auspicio però per Joe Biden, attuale presidente in carica. secondo una recente rilevazione di Abc-Ipsos sull'età dei candidati alla Casa Bianca, per l'86% degli americani Biden sarebbe troppo vecchio. Trump fermo al 62%. ...

