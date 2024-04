FOTO – Scudetto Inter | Denzel Dumfries ma che cosa fai? Striscione shock contro Theo Hernandez

(Di domenica 28 aprile 2024), durante i festeggiamentidell’sul pullman ha mostrato unoOggi l’ha vinto 2-0il Torino a San Siro, nel lunch match di questa 34esima giornata di Serie A. I nerazzurri, che avevano conquistato lodella seconda stella battendo il Milan nel derby, oggi hanno avuto la prima opportunità di festeggiare in casa con il proprio pubblico. E dopo la gara è iniziata la festa. L’infatti è partita da San Siro per una parata con due pullman scoperti, uno con a bordo la squadra, l’altro con Simone Inzaghi e lo staff, in direzione piazza Duomo. La squadra è stata ...

La Juve ntus crolla in casa contro l’Inter e ora è ufficiale: la Roma Femminile per il secondo anno consecutivo è Campione d’Italia. La formazione bianconera aveva bisogno di una vittoria per rinviare perlomeno fino al prossimo 1 maggio l’ufficialità, ma questa sera è arrivato un altro ko ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Non poteva mancare il 'caso striscione ' durante la festa Scudetto dell' Inter . Nella sfilata della squadra nerazzurra sul pullman scoperto, per le vie di Milano, spicca il 'due aste' esibito da Denzel Dumfries . L'olandese riceve lo striscione da un tifoso e lo mostra festante.

Sfottò di Dumfries a Theo Hernandez: lo striscione fa il giro del web - L'Inter si gode la festa scudetto per le vie di Milano, esultando in faccia ai cugini che condividono la città e lo stadio San Siro e contro i quali hanno matematicamente vinto il titolo lo scorso 22

scudetto Inter: "I campioni dell'Italia siamo noi" - L'Inter ha conquistato la seconda stella vincendo il suo ventesimo scudetto, matematicamente ormai gia' ottenuto. Ma la scia di vittorie dei nerazzurri non si arresta, grazie alla doppietta di

La Sir Volley è campione d'Italia, ed è grande festa per un meritato scudetto - La Sir Volley in festa, è campione d'Italia. Chiusa la serie di finale contro Monza con una grande vittoria proprio a Monza in gara 4, 1-3. Perugia in trionfo per uno scudetto meritato in una stagione

