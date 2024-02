Giorgia a Sanremo 2024 | nel ricordo di E Poi | “Baudo ci disse di riscrivere l’inciso”

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)arriva a, pronta per la co-conduzione della seconda serata. Sarà al fianco di Amadeus tra poche ore, 30 anni dopo il successo di E Poi. Il palco del Teatro Ariston afa un certo effetto, nonostante da cantante in gara lo abbia calcato appena un anno fa. In conferenza stampa parla di un “palco che ha magia e mette addosso anche un senso di responsabilità nel mio caso perché ma mia storia è iniziata su questo palco. Abuserò della parola emozione, perché c’è una grande emozione”, le parole dell’artista che stasera salirà sul palco per celebrare E Poi, ma anche per condurre la serata con il direttore artistico. Un aneddoto curioso su E Poi: all’epoca della presentazione del brano in gara, la direzione artistica era stata affidata a Pippo. Fu proprio lui a ...