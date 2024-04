Scommesse | che strano - per i bookmaker il Napoli è nettamente favorito sulla Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 aprile 2024) Oggi ilaffronta in casa la Roma di De Rossi. Doveva essere uno scontro diretto, ma la sconfitta contro l’Empoli ha infranto i sogni europei della squadra di Calzona. La matematica ancora non condanna il, ma le cinque partite rimaste non lasciano spazio ad altri passi falsi. Gli azzurri dovrebbero fare filotto, a cominciare da questo pomeriggio (fischio d’inizio al Maradona alle 18) contro una Roma che con De Rossi sta volando. 29 punti in 13 partite per i giallorossi, ritmo da Champions, al passo di Inter e Bologna., le quote dei principaliNonostante le deprimenti prestazioni del, is comunque danno per favorita la squadra di Calzona, e di parecchio. La vittoria azzurra è quotata a tra 1,91 e 1,88 da Bet365, William Hill, Snai, ...