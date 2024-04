Calzona”Napoli e Slovacchia matrimonio strano”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Monza: “Nel calcio bisogna correre. Se si riceve sempre palla addosso e si cerca il dribbling non è calcio attuale, la differenza sta qua. Con l’Atalanta e nel primo tempo di oggi non l’abbiamo fatto ed eccoci qua. Non dobbiamo fare calcoli ma vincere, se giochiamo come nel secondo tempo abbiamo speranze, se come nel primo no”. SWITCH – “A fine primo tempo si parla, si dice cosa non va, si cerca di risolvere. I ragazzi hanno capito, abbiamo lavorato una settimana intera ma si vedeva a occhio nudo che in quel modo non si andava da nessuna parte”. Nel peggiore dei casi voglio lasciare un bel ricordo’.PARTITA – “Quando giochi con avversari che ti prendono a uomo devi attaccare gli spazi che si aprono, la chiave è questa qui. Poi i giocatori di livello fanno la giocata personale, ma ...