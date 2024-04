Savino | Scudetto Inter nel derby? Avevo un motivo in più per sperarci Pioli - che scivolata!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Nicola, conduttore radiofonico e televisivo nonché grande tifoso nerazzurro, spiega come ha vissuto la vittoria dellodell’nel. Poi dice la sua anche sull’atteggiamento di. SPERANZA – Nicolavenuto su Sky Sport 24 nel giorno dei festeggiamenti dellodell’, dichiara: «Impegni di lavoro top secret mi portano a Roma. Infatti lunedì scorso c’era unin più per sperare nella vittoria del. Sapevo di dover essere nella capitale oggi e quindi speravo di vincerlo lunedì perché altrimenti dopo annii ad andare allo stadio per vedere l’tutte le domeniche, qualche volta anche in trasferta, sarebbe ...