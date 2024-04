Conegliano inarrestabile - Savino Del Bene ko Il coraggio non bast - addio scudetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Firenze, 27 aprile 2024 – È finita, purtroppo, secondo copione. L’invincibile armata dell’Imocosi è imposta anche in gara-4 delle finalicol punteggio di 3-1 dopo aver rimontato la sconfitta del primo set che aveva illuso. La squadra di Barbolini non ha assolutamente niente da rimproverarsi, ha giocato quasi sempre al massimo ma ha dovuto inchinarsi alla squadra più forte, fra le migliori del mondo, che il prossimo 5 maggio ad Ankara (Turchia) andrà a giocarsi con Milano pure la superfinale di Cev Champions Legue. In Italia sta scrivendo la storia, quello conquistato a Palazzo Wanny è il suo sestoconsecutivo, il settimo in otto anni. Complimenti, quindi, alle pantere ma anche alle ragazze dellaDelScandicci che hanno regalato alla società, alla città e ...