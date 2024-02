Crisi Sassuolo, dal sogno Europa all’incubo retrocessione: salta la panchina di Dionisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) C’era una volta ildi Eusebio Di Francesco, che arriva perfino a giocare inLeague. C’era, solo qualche anno fa, ildi Roberto De Zerbi, che l’l’ha sfiorata per due anni consecutivi (2020 e 2021) piazzandosi all’ottavo posto in campionato. E poi c’è il presente neroverde, che si trova in un’altra dimensione: quella della lotta per la salvezza, dell’incubo. La squadra portata in Serie A dal patron Squinzi nel lontano 2013 era diventata ormai una certezza del campionato italiano. Ora rischia di sgretolarsi di fronte a una stagione nata storta e che rischia di finire peggio. A pagare, come sempre, è l’allenatore: dopo la sconfitta contro l’Empoli, rigenerato dalla cura Davide Nicola, è pronto l’esonero di mister Alessio. “Fa male ...