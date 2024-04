Saelemaekers salva il Bologna | contro l’Udinese finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

Udinese-Bologna 1-1, 28 aprile 2024 – Un Bologna meno brillante del solito viene fermato in casa dal Udinese. Un pareggio che per come si era messa la partita va considerato come un risultato positivo: con i bianconeri avanti di un gol (di Payero) e i rossoblù in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Beukema, è servito un calcio di punizione di (ma che errore di Okoye) per consentire al Bologna di uscire dal campo con un punto. Le scelte di Motta e Cannavaro Motta conferma in blocco l'undici titolare protagonista del trionfo di Roma di lunedì con una sola eccezione: Calafiori si riaccomoda in panchina in favore di Kristiansen, con lui in difesa spazio a Lucumi, Beukema e Posch. In mediana ancora El Azzouzi al posto dell'infortunato Ferguson, completano il reparto Aebischer e Freuler.