L’Europa come San Luca Quante curve mancano al traguardo Champions Bologna spinge la volata

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Laè lì, così vicina da sentirci già i piedi dentro. Laper i bolognesi è un po’San: a un certo punto, dopo un lungo viaggio in autostrada, sanno che si paleserà davanti e allora sentiranno di essere ormai arrivati. Tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore, direbbe De Gregori. E con il Generale Thiago c’è da star sereni: il trenova sempre più veloce verso il ritorno in Europa. L’impresa dell’Olimpico è un pugno sul tavolo delle grandi, un timbro forte sul passaporto. Era la partita della verità: la Roma doveva assolutamente vincerla, ilpoteva accontentarsi di non perderla, e invece l’ha dominata. In lungo e in largo. L’ha vinta con la bellezza degli Zirkzee e il carattere dei Lucumi. Tutto vero. Tutto molto bello, ...