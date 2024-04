Bologna-Udinese 1-1 - Saelemaekers riagguanta i friulani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (askanews) – Dopo il successo all’Olimpico sulla Roma, frena al Dall’Ara ildi Thiago Motta che non va oltre l’1-1 contro l’. Di Payero da una parte edall’altra le reti dell’incontro. Gli emiliani, in 10 dal 64? per il doppio giallo a Beukema, mancano l’aggancio al terzo posto sulla Juve, ma restano in piena zona Champions League. Un punto importante per iche devono comunque inseguire per uscire dalla zona retrocessione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.