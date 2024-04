Milan | la Roma frena a Lecce | Romelu Lukaku è sempre più in crisi

(Di lunedì 1 aprile 2024) In attesa della sfida con ilin Europa League, laha pareggiato sul campo del, con unin difficoltà La 30esima giornata non sorride alla. La squadra di Daniele De Rossi infatti ha pareggiato 0-0 contro ilal Via del Mare,ndo la rincorsa Champions. I giallorossi infatti sono scivolati a -5 dal Bologna quarto in classifica, che oggi ha vinto contro la Salernitana e sono stati avvicinati dall’Atalanta, vittoriosa a Napoli sabato. La squadra giallorossa è apparsa poco brillante, a livello di gioco e a livello atletico. I salentini infatti hanno avuto tante occasioni da gol e soprattutto nel primo tempo hanno fatto soffrire molto i capitolini. Laquindi non arriva bene al derby con la ...

