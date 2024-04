(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Un trionfo di colori, di profumi e varietà floreali, piante speciali e insolite e anche incontri con esperti botanici ma non solo. E' sempre più ricco il programma di, ladi florovivaistica e sostenibilità chedal 25 al 28a I Casali del Pino, un'area protetta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Floracult, torna a Roma la mostra mercato al parco di Veio dal 25 al 28 aprile - Curiosità dal mondo floreale e incontri con esperti ma non solo, partecipano anche il matematico Piergiorgio Odifreddi e il fumettista Leo Ortolani ...adnkronos

'Germogliare', torna Floracult e guarda all'ambiente futuro - Il coraggio di germogliare: è questa la parola d'ordine che anima la nuova edizione di Floracult la mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità, in programma da giovedi 25 a domenica 28 aprile20 ...ansa

Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma - Il 25 aprile è alle porte e quest'anno, capitando di giovedì, regalerà a molti un lungo ponte (che per alcuni si trasformerà in un "super ponte" fino al 1 maggio). A Roma sono attesi ben 1,2 milioni d ...romatoday