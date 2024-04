Roma-Bayer Leverkusen è sold out | esauriti anche i biglietti da 800 euro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lae inisti vogliono la terza finalepea consecutiva. Giovedì 2 maggio la squadra giallorossa di Daniele De Rossi ospiterà ilnell’andata della semifinale dipa League in uno stadio Olimpico completamente esaurito. Nella giornata di ieri, dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, la società ha aperto la vendita libera con una fila di oltre 65.000 persone in coda per aggiudicarsi i pochirimasti. I tagliandi standard (si va dai 60delle curve fino ai 120della Monte Mario) sono statirapidamente. Ma la caccia al biglietto non ha badato a spese e ha interessatoi posti nei settori ‘Hospitality’. Tutto esaurito in Tribuna ...