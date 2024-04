Dopo il trono è corsa da lui Uomini e Donne - Ida Platano si fionda tra le sue braccia

(Di venerdì 26 aprile 2024), sono passati alcuni giorni da quando le anticipazioni hanno rivelato che Idaavrebbe deciso di abbandonare ilper mancanza di corteggiatori. Una verità che potrebbe avere una serie di zona d’ombra, visto che pare proprio la tronista sia stata beccata in atteggiamenti inequivocabili. Si da spazio infatti la teoria sul motivo del presunto addio, e di un uomo fuori dallo studio. Intanto è notizia certa che Mario Cusitore non tornerà in studioessere stato eliminato. >>“Dobbiamo dirvi di Sarah Toscano”. Amici 23, l’annuncio zittisce il pubblico: è successo tutto nelle ultime ore Quello di Ida è unche farà parlare. Ci era salita lo scorso novembrel’addio senza scelta di Manuela Carriero. Era da poco tornata single, ...

Non tutto sembra filare liscio per Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, la coppia del trono over che ha lasciato Uomini e Donne proprio sotto le festività natalizie. Inizialmente uniti da un sentimento forte, tanto da scambiarsi i primi “ti amo” in televisione, Emanuela e Marco Antonio ... Continua a leggere>>

Uomini e donne oggi non va in onda: il motivo, cosa c’è al suo posto - La puntata di oggi di Uomini e donne non va in onda: ecco perchè Nell'ultima puntata andata in onda del dating show prodotto e condotto da Maria De ...

Continua a leggere>>

Uomini e donne, perché oggi non va in onda. La decisione choc di Ida: è addio al programma - Stop a Uomini e donne oggi. Il palinsesto Mediaset stravolto in occasione del ponte per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Diversi i programmi sospesi su Canale 5, tra questi anche il dating show.

Continua a leggere>>

Uomini e donne, il fantasma di Alessandro Vicinanza mina il trono di Ida: è caos - Per Ida Platano pare che davvero non ci sia pace, ora nel suo trono è spuntato di nuovo il nome di Alessandro Vicinanza: cosa è accaduto ...

Continua a leggere>>