Ricci | Inter molto forte - lo ha dimostrato L’espulsione ha inciso

(Di domenica 28 aprile 2024)parla della sconfitta del Torino contro l’per 2-0. Il centrocampista granata riconosce la grande forza dei campioni d’Italia. PROVATO ? Samueleai canali del Torino commenta la sconfitta contro l’campione d’Italia: «È andata così, nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene contro una squadra, che lo hadurante tutto il campionato. Poiha cambiato la partita. Ho provato il nuovo ruolo in settimana, mi trovo bene. Il mister mi ha dato dei consigli, ma faccio quello che chiede lui e cerco di dare il meglio. Sto bene fisicamente, creiamo tanto, magati delle volte facciamo fatica a concretizzare. Qualche occasione l’abbiamo creata, ora accantoniamo questa partita e pensiamo a venerdì. Bisogna ...

CDM Futsal, sconfitta indolore. La corsa per la Serie A parte da qui - Ultima di campionato per Lecco e CDM Futal. I ragazzi di Hugo de Jesus hanno già ben saldo nelle mani il biglietto che vale i playoff, devono soltanto difendere il terzo posto e scoprire quale sarà l’ ...

Primavera: vince il Sassuolo. Russo punisce Magnani. Ora la corsa salvezza si fa più complicata - Il Bologna Primavera cade 3-2 contro il Sassuolo, con Flavio Russo autore di una tripletta decisiva. La sconfitta mette a rischio la salvezza, soprattutto dopo la vittoria del Monza sul Milan.

