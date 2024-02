Basket div regionale Riccione straripante Sconfitta amara per i Tigers

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Vittoria debordante die ko interno di Villa nella prima di ritorno del girone B di Dr1. Il successo dei Dolphins, un significativo 93-64, è di quelli da ricordare, anche perché l’International Imola era solo quattro punti sotto in classifica prima della palla a due. I ragazzi di Ferro indirizzano pesantemente il match grazie a un secondo quarto fantastico, che porta il match sul 50-33 dell’intervallo. Il tabellino: Renzi 6, Gardini 18, Provesi 12, Russu 31, Del Fabbro 5, Fornaciari 7, Gori 7, Mainetti, Ka 2, Mariotti, Calegari 5, Amatori. All.: Ferro. Pesante ko interno invece per i Villanovacon il Gaetano Scirea Bertinoro (80-89). Nella ripresa Bertinoro fa gara di testa e chiude strappando il referto rosa nonostante i 28 di Zannoni e i 20 di Raffaelli. Il tabellino: Zannoni 28, Fe. Guiducci, Polverelli 13, Bomba 5, To. Guiducci, ...