Reggio Emilia-Napoli oggi in tv | programma - orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera, al termine di una seconda semifinale incredibile ed avvincente. Appuntamento domani alle 17:45 per la finale tra l'Olimpia Milano e la GEVI Napoli, che andranno quindi a contendersi la Coppa Italia di ...

Time-out chiamato da coach Priftis. 71-65 Non trema la mano a Michal Sokolowski in lunetta: 2/2 e -6 Napoli! 71-63 Galloway alza per Faye che schiaccia: +8 Reggio Emilia a meno di quattro minuti dalla sirena finale! 69-63 Ennis protagonista con una ...

64-55 Langston Dalloway dall'angolo con la bomba: +9 Reggio Emilia! 61-55 MATTEO CHILLO COL TAP-IN. 59-55 Jamar Smith col libero. Fallo tecnico anche a coach Milicic per trovarsi troppo vicino alla linea laterale mentre si stava svolgendo l'azione! Fallo ...

54-46 Risponde subito Matteo Chillo con la stessa moneta: ancora +8 Reggio Emilia! 51-46 Markel Brown da tre: -5 GeVi! 51-43 Langston Galloway da due! 49-43 JACOB PULLEN. E' ancora lui a suonare la carica per la GeVi! 49-41 1/2 per Weber a cronometro ...

43-41 Mouhamed Faye col tap-in: Reggio Emilia torna avanti! 41-41 Micha? Soko?owski va fin in fondo e pareggia i conti! Inizia il terzo quarto: si riparte dal 41-39 in favore di Reggio Emilia con cui si era chiuso il primo tempo! 21:45 Squadre già tornate ...

