LIVE Reggio Emilia-Napoli 41-39 | Coppa Italia basket 2024 in DIRETTA | reazione dei partenopei nel secondo quarto per il -2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-41 Mouhamed Faye col tap-in:torna avanti! 41-41 Micha? Soko?owski va fin in fondo e pareggia i conti! Inizia il terzo: si riparte dal 41-39 in favore dicon cui si era chiuso il primo tempo! 21:45 Squadre già tornate sul parquet dell’inalai Arena di Torino per il riscaldamento che precede la ripresa delle ostilità tra circa cinque minuti. 21:40 10 punti per Darion Atkins e 8 per Michele Vitali tra le fila della Reggiana, mentre per la GeVi il top scorer è Jacob Pullen con 12 punti. Percentuali basse dall’arco (40% per glini e 25% per i), mentre dalla lunetta entrambe le squadre stanno tirando molto bene: 100% Unahotels e 91.67% GeVi. Si ...