Festa molto fredda per Carlos Sainz | un caso nel parco chiuso | Ferrari sotto accusa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)batte ancora Charles Leclerc. Il tutto al Gp di Suzuka, in Giappone, dove lo spagnolo conquista il terzo posto davanti al monegasco, superato nelle fasi finali della gara. E in, forse, ci si interroga sulle decisioni già prese:lascerà Maranello a fine anno per far posto a Lewis Hamilton, confermatissimo invece Leclerc. E quest'ultimo si trova in classifica dietro al compagno di squadra, il quale a causa dell'appendicite che lo aveva colpito ha corso una gara in meno. Insomma, qualcosa sembra non tornare. In Giappone lasi è confermata seconda forza nel mondiale dietro alle Red Bull, primo Max Verstappen e secondo Sergio Perez. Leclerc ha fatto una gara memorabile: una grande rimonta dopo essere partito dall'ottavo posto, tanto che è stato nominato miglior pilota di ...