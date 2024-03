Spaccio e rapine nei boschi della droga fra Sesto Calende e Mercallo | smantellato gruppo criminale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Varese, 25 marzo 2024 – Dalle prime luci dell’alba di oggi, è in corso un’operazione dei carabinieri di Gallarate a contrasto delloneinel Varesotto. Dalle prime informazioni si tratta dell’esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere per 17 appartenenti ad un’organizzazione specializzata nel controllo del territorio e nelloneiin particolare nella zona fra. Ma le attività risultano in corso anche in altre provincie in particolare con quella di Monza e Brianza. I reati contestati sarebbero “detenzione edi sostanze stupefacenti”, “rapina”, “lesioni personali”, “detenzione e porto abusivo di armi” e “ricettazione”. Le indagini ...