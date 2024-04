Orologio d’oro all’asta - è uno dei tesori del Titanic Lo indossava l’uomo più ricco a bordo Quanto vale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 aprile 2024 – Apparteneva a John Jacob Astor,piùdelal momento del naufragio avvenuto nelle prime ore del mattino del 15 aprile 1912. Si tratta di unda taschino, marca Waltham, in oro 14 carati. Sarà battutooggi e la cifra di partenza è stratosferica, mala sua storia: la richiesta è di 150mila sterline. A occuparsi della vendita è l’azienda a conduzione familiare Henry Aldridge & Son, banditori specializzati in cimeli del transatlantico gestita da Andrew Aldridge. “E’ una parte unica della storia dele uno dei pezzi più importanti dell’orologeria relativa alla nave più famosa al mondo”, ha detto il banditore citato dal The Sun. La storia del ritrovamento ...