Prova Hyundai Kona Full Electric | il SUV elettrico per eccellenza

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 28 aprile 2024) In questavediamo da vicino la nuova, vera e propria regina dei SUV al momento disponibili sul mercato Con l’evoluzione costante dell’industria automobilistica verso la sostenibilità e l’innovazione, laemerge come un pionieristico SUVdestinato a ridefinire gli standard di prestazioni, efficienza e praticità. Dotata di una batteria ad alta capacità da 65,4 kWh, questa vettura offre un’autonomia sorprendente, garantendo una guida senza emissioni nocive per l’ambiente. Ma non è solo la sua propulsione ecologica a catturare l’attenzione; l’interno spazioso e confortevole della...