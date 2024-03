Hyundai Tucson Plug-in | tutto quello che dovrebbe avere un SUV ibrido – la prova

Blitz nel parcheggio del condominio a San Benedetto: rubata un’auto, danneggiate altre due - SAN BENEDETTO Amaro risveglio in un condominio di via Sicilia dove una vettura è stata rubata e altre due sono state danneggiate. Una Hyundai Tucson è sparita nel nulla, e non ...corriereadriatico

Hyundai, visione panoramica. La casa coreana continua a crescere non tralasciando nessuna tecnologia - La Hyundai ha aumentato le immatricolazioni in Italia del 19% nel 2023, in Europa ha il 4,1% del mercato e a livello mondiale ha chiuso l’anno con oltre 4,2 milioni di unità (+6,9%), ...motori.ilmessaggero