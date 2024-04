Prima la rissa poi gli spari | ferita per sbaglio una ragazza

Una ragazza di Sezze (Latina) è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo esser stata colpita da un colpo di pistola che, secondo una prima ricostruzione, non era diretto a lei . L’episodio si è verificato intorno all’una in zona Ferro di Cavallo, nel comune pontino, dove si ...

Sezze (Latina), 28 aprile 2024 – Ferita da un pallottola per caso. Una ragazza è finita – suo malgrado – in mezzo a una rissa stanotte a Sezze, comune in provincia di Latina. E’ successo intorno all’una, in zona Ferro di Cavallo. Un gruppo di giovani si sarebbe affrontato vicino a un bar, uno di ...

