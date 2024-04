Presta svela tutto | Cosa mi ha fatto Amadeus E su Travolta…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 aprile 2024) Lucio, il super manager della televisione, ha rilasciato un’intervista al Giornale parlando della sua rottura con, usando parole forti e citando Giulio Andreotti: «La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni ed anche ai grandi personaggi». Ha descritto il loro primo Festival di Sanremo come un capolavoro di complicità, dove, senza conoscenza di come formulare un regolamento, ha lavorato insieme aa La Coruna, in Spagna, per creare le basi del regolamento che poi fu presentato in Rai come se fosse stato un lavoro personale dihanno anche costruito insieme la squadra creativa, tra cui autori, scenografi e coreografi, e scelto le ...