Rai | con Amadeus è addio! L’ex manager Presta svela tutto

(Di martedì 16 aprile 2024) Rai, con. Il suo ex storico, Lucio, ha deciso di raccontate la (sua) verità Nella giornata di ieri è arrivata anche la conferma di quanto si stava parlando in questi ultimi giorni: ovvero del fatto cheha annunciato l’alla Rai. Tra chi conferma di un accordo oramai trovato con Discovery (pronto ad approdare sul Nove) e di un possibile ripensamento (con tanto di offerta faraonica da parte dei vertici alti della Rai), c’è chi ha voluto esprimere il proprio pensiero. Ovvero il suo. Si tratta di una persona che conosce molto bene il conduttore televisivo, ovveroLucioe Lucio(Ansa Foto) Cityrumors.itTra i motivi del possibile ...

È indagato per concorso in omicidio premeditato e distruzione di cadavere Oscar Maggi, operaio della ditta di Mario Bozzoli . L'imprenditore era stato ucciso l'8 ottobre del 2015 e per la sua morte è ... (fanpage)

Amadeus dopo Fazio e Crozza testa di ariete per Discovery Italia contro Rai e Mediaset - Amadeus è il nuovo grande acquisto del Gruppo Discovery per fare concorrenza alle reti Rai e Mediaset. Si parla di contratto milionario.investireoggi

Anche Fiorello lascia la Rai La chiamata di Meloni e il commento a Viva Rai 2 - Fiorello dice la sua sull'addio di Amadues alla Rai e fa capire che la sua decisione non è ancora stata presa e che il suo destino non è legato a doppio filo a quello del suo amico conduttore ...ultimenotizieflash

Amadues lascia la Rai, il video postato sui social: Ora è tempo di nuove sfide - (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere . Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamen ...affaritaliani