Ex Inter: villas-boas vince le elezioni per diventare presidente del Porto - Manca ancora il crisma dell`ufficialità, ma Andrè villas-boas ha vinto le elezioni per diventare presidente del Porto. L`ex allenatore di Academica, Porto, Chelsea,.

Continua a leggere>>

Terry e la strana decisione di Villas Boas: coinvolto anche un ex Napoli. Il retroscena - L'ex capitano del Chelsea Terry ha raccontato un retroscena inedito che risale all'avventura del portoghese Villas Boas sulla panchina dei blues.

Continua a leggere>>

"Ho sconfitto due tumori": la rivelazione choc di villas-boas - Due tumori scoperti per caso "grazie" a un pericoloso incidente sul circuito della Dakar: ecco il racconto del portoghese André villas-boas che concorre per diventare il nuovo presidente del Porto ...

Continua a leggere>>