Porti turistici ora si cambia Glamour - iperconnessi e multiservizi

(Di domenica 28 aprile 2024) Il concept gestionale e la qualità dei servizi di rimessaggio e manutenzione, ma anche l’hospitality come fattore strategico per la reputazione deidi nuova generazione. Perché il loro profilo è chiaro: sempre più ’full service’ e, ludici e connessi a wi-fi. E perché la sola variabile ’posti barca’ non può bastare a soddisfare la forte domanda di turismo esperienziale che arriva dai disti e dagli appassionati del mondo del mare. Settore comunque in buona salute. E lo conferma Assomarinas, associazione che rappresenta 94 delle realtà più importanti lungo le coste italiane e voce di Confindustria Nautica in questa filiera. Con tanto di previsioni per il 2024 che annunciano una crescita positiva degli ormeggi e delle attività di refitting ma anche dei servizi di accoglienza che oggi ...