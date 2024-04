“Wi-Fi by Italia it” | porti turistici in rete | intervento del MiTur da 5 milioni di euro

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Isono luoghi d’approdo, ma anche di partenza: è da qui che, una volta sbarcati, si va alla scoperta dei territorini – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè, presentando l’‘Wi-Fi by.it’ dal Catania Cruise Terminal del porto, uno deiaderenti all’iniziativa-. Dotare ipubblici di Wi-Fi è un passo imprescindibile e doveroso per poter proseguire il lavoro di sviluppo e potenziamento di infrastrutture nevralgiche – fino a questo momento assolutamente carenti – per i flussie per l’adeguata valorizzazione del mare come risorsa del turismo.” “Wi-Fi by.it” è l’da 5di ...

L’esordio di Alfa nel mondo dell’elettrico passa da sportività e stile. Due i motori elettrici, con quello top di gamma da 180 kW. Disponibile anche in versione ibrida, il B-SUV non sarà però ... (dmove)

Nel weekend ci sarà la ventinovesima giornata del Campionato Primavera 1. L’Inter tornerà a giocare in trasferta, in programma venerdì pomeriggio il match con il Sassuolo. Ecco tutto il ... (inter-news)

In un’epoca in cui la sicurezza aerea è di massima importanza, gli aeroporti italiani stanno rivoluzionando il modo in cui i passeggeri viaggiano. Con l’introduzione di nuovi scanner di sicurezza ... (nonewsmagazine)

Ichnusa contro abbandono vetro, 'non beveteci se finisce così' - Il messaggio è forte: immagini in bianco e nero di bottiglie di vetro con il marchio di birra più noto della Sardegna abbandonate in strade o spiagge e una scritta a caratteri cubitali, "Se deve finir ...ansa

Case Green: ok definitivo Ue, Italia contraria. Cosa cambia e quanto ci costa - Arriva il sì definitivo dell’Ecofin alla nuova direttiva Ue sulle case green per arrivare a zero emissioni entro il 2050: i cambiamenti e i costi ...meteo

FakeUpdates si conferma anche a marzo il malware più presente in Italia - In Italia Formbook tra le principali minacce malware, con impatto superiore rispetto alla media mondiale, come per FakeUpdates e Blindingcan ...bitmat