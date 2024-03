Parabiago | porta del bar sfondata a mazzate | rubano fondocassa | grappa e prosciutti Danni per mille euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Milano), 1 marzo 2024 - Ancora una spaccata nel legnanese. Non si fermano i furti aidelle attività commerciali di zona che ormai sono state colpite dai ladri come mai prima d'ora. Legnano, San Vittore, Cerro e adesso anchedove ultimamente ci sono stati furti e vandalismi aidi alcuni bar. Lo Shabby cafè di, di fronte alla stazione ferroviaria, è stato preso di mira dai ladri che hanno causatoingenti alladi entrata,probabilmente con una mazza. "Hanno preso qualche bottiglia di, il fondo cassa e persino una pancetta ed un prosciutto intero" ha spiegato la proprietaria Stefania Zerbini. "Siamo rimasti di stucco quando abbiamo visto che sono entrati anche in ...