Percorsi abilitanti docenti secondaria da 60 e 30 CFU | chi può accedere Cosa sappiamo e cosa no sui 36 CFU

Al via i Percorsi abilitanti per i docenti: pochi giorni fa sono stati pubblicati i decreti attuativi che servivano per far partire i corsi per l'abilitazione da 30 e 60 CFU. L'articolo Percorsi abilitanti 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio, il 2023/24 sarà considerato valido? sembra essere ...

Continua a leggere>>