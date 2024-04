Perché ho ucciso il mio cane - | bufera sulla vice di Trump Cosa ha fatto

(Di domenica 28 aprile 2024) “Era unimpossibile da addestrare, e nella caccia non valeva niente. Lo odiavo e gli ho sparato”. A raccontare l’episodio che ha scatenato polemiche e indignazione bipartisan, è Kristi Noem, governatrice del Sud Dakota. “Mamma, nonna, allevatrice, contadina e governatrice”, la sua presentazione social. È anche la favorita per affiancare Donaldcome possibileper le presidenziali di novembre. O, forse, lo era.Leggi anche: Morto l’uomo che si è dato fuoco davanti al tribunale durante il processoNell’autobiografia “Non si torna indietro”, Noem racconta di aver sparato a uno dei cani di famiglia – una cucciola di 14 mesi, Cricket –indisciplinata. E spiega di averlo rivelato per dimostrare che, anche in politica, è pronta a fare qualsiasi“difficile, ...

«Ci si può riprendere da molte cose in politica, ma non dall’uccidere un cane ». Le parole di Meghan McCain, la figlia del defunto senatore repubblicano John McCain, riassumono la valanga di polemiche bipartisan che si è scatenata contro Kristi Noem , la governatrice del South Dakota e una delle ... Continua a leggere>>

