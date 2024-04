“Ho ucciso il mio cane - lo odiavo” | Kristi Noe - possibile vice di Tru -p, nella bufera

Ha ucciso il suo cane e una capra “puzzolente”. Kristi Noem , la governatrice del South Dakota nella rosa delle candidate per la vice presidenza di Donald Trump , in un libro racconta di aver ucciso il suo cane e anche una capretta. “Cricket era un pointer a pelo corto di circa 14 mesi”, scrive, ... Continua a leggere>>

Roma, 27 aprile 2024 – "Odiavo quel cane”. Kristi Noem, governatrice del South Dakota nella rosa delle candidate per la vicepresidenza di Donald Trump, racconta di aver ucciso il suo cane, il giovane Cricket. La rivelazione choc è apparsa nel suo libro ‘No Going Back: The Truth on What's Wrong with ...

