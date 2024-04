Pagelle Napoli-Roma 2-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Le, ie ildi2-2, match della trentaquattresima giornata di. Un punto che non accontenta nessuno al ‘Maradona’: partenopei fermi a 50 punti, giallorossi a 59. La prima occasione è dei giallorossi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mancini fa da sponda di testa per Pellegrini che di testa devia alto. I partenopei rispondono con un’imbucata di Lobotka per Osimhen, che viene murato da Ndicka. Dalla mezz’ora ilinizia a collezionare unadi occasioni da gol. Al 29? Osimhen va via a Ndicka e cerca il tiro da posizione defilata, ma Svilar risponde presente. Al 35? è Anguissa ad involarsi verso la rete, ma a tu per tu con il portiere giallorosso è ...